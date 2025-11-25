Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Baker Hughes: Разработка существующих месторождений обходится на 15% дешевле, чем освоение новых

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 14:14
    Baker Hughes: Разработка существующих месторождений обходится на 15% дешевле, чем освоение новых

    Разработка существующих нефтяных месторождений обходится в среднем на 15% дешевле, чем освоение новых участков.

    Как сообщает Report, об этом на Каспийской технической конференции SPE в Баку заявил Оуэн О'Доннелл, руководитель по интеграции компании Baker Hughes.

    По его словам, такой подход позволяет не только снизить капитальные затраты проектов, но и сохранить эффективную добычу.

    "В глобальной энергетической отрасли затраты на развитие традиционных нефтяных проектов выше на новых разведанных участках, тогда как операции на существующих месторождениях экономически более эффективны", - добавил О'Доннелл.

    Он отметил, что главное преимущество зрелых месторождений - очень короткий срок начала производства: "В то время как полноценное освоение новых участков требует многолетних усилий, интервенционные кампании на существующих скважинах дают результаты в течение нескольких месяцев. Это позволяет компаниям получать более быструю отдачу от своих инвестиций".

    О'Доннелл также отметил прогресс в сроках проведения скважинных интервенций: "Если в 2007 году средний срок вмешательства составлял 15 дней, то к 2021 году этот показатель снизился примерно до 8 дней. Эффективное управление зрелыми месторождениями не только увеличивает добычу, но и играет важную роль с точки зрения энергетической безопасности. Быстрый оборот добычи и более низкие затраты делают эти месторождения стратегически важными для нефтяных компаний".

    "Baker Hughes": Mövcud yataqların işlənməsi yeni sahələrdən 15 % ucuz başa gəlir
    Baker Hughes: Developing existing oil fields 15% cheaper than new ones

