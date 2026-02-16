AFFA rəsmisi UEFA-dan təyinat alıb
Futbol
- 16 fevral, 2026
- 10:17
AFFA-nın Sosial Ətraf mühit dayanıqlığı üzrə meneceri Kifayət Mustafayeva UEFA-dan təyinat alıb.
"Report" milli assosiasiyanın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, qadınlar arasında UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində keçiriləcək "Yuventus" (İtaliya) – "Volfsburq" (Almaniya) oyununun UEFA nümayəndəsi olacaq.
Görüş fevralın 19-da İtaliyanın Turin şəhərində yerləşən "Yuventus" stadionunda təşkil olunacaq.
