    Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçib

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 15:29
    Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçib

    Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsilin İnkişafı Fondu 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Hesabat" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 2 298 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 4 min manat ödənilib.

    Təhsilin İnkişafı Fondu Elm və Təhsil Nazirliyi audit

