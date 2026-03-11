Təhsilin İnkişafı Fondu auditor seçib
Maliyyə
- 11 mart, 2026
- 15:29
Elm və Təhsil Nazirliyi yanında Təhsilin İnkişafı Fondu 2024-cü il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.
"Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, kotirovkanın qalibi "Hesabat" MMC-dir.
Qalib şirkətə 2 298 manat ödəniləcək.
Ötən il bu sorğunun qalibi "Professional Financial Experts" MMC olub. Şirkətə 4 min manat ödənilib.
