Serbiya Güləş Federasiyasının prezidenti: "Azərbaycanla əməkdaşlığımız və gözəl dostluq münasibətlərimiz var"
- 11 mart, 2026
- 15:38
Serbiya Güləş Federasiyasının Azərbaycanla çox gözəl əməkdaşlığı və dostluq münasibətləri mövcuddur.
Bunu "Report"un Zrenyanin şəhərində keçirilən U-23 Avropa çempionatına ezam olunan əməkdaşına açıqlamasında Serbiya Güləş Federasiyasının prezidenti Damir Şabiç deyib.
O, Azərbaycan Güləş Federasiyası ilə yaxın dost münasibətləri olduğunu deyib:
"Ölkəmizə gəldiyinizə və bu gözəl təəssüratları dünyaya çatdırdığınıza görə şadam. Bizim Azərbaycanla çox gözəl əməkdaşlığımız və dostluq münasibətlərimiz mövcuddur. Ümid edirəm ki, həm yarışdan, həm də Zrenyanində və Serbiyada keçirdiyiniz vaxtdan zövq alacaqsınız".
D.Şabiç Serbiya və Azərbaycan idmançılarının medal şanslarını dəyərləndirib:
"Bizim böyüklərdən ibarət komandamıza yeni qoşulan gənclər var. Bu yarışda çox böyük uğurlar gözləmirik. Lakin əvvəlki çempionatla müqayisədə irəliləyiş olacağına inanırıq. Sizin idmançılarınız isə, hər zaman olduğu kimi, yenə çox yüksək səviyyədədirlər. Azərbaycan güləşçiləri həqiqətən əladırlar və düşünürəm ki, burada yaxşı uğurlar qazanacaqsınız".
Federasiya prezidenti turnirin əsas favoriti barədə danışıb:
"İndiyə qədər olan nəticələr göstərir ki, ruslar favoritdir. Onlar dünən və srağagün keçirilən görüşlərdə beş final və beş yarımfinalda iştirak hüququ qazandılar. Demək olar ki, hələlik bu turnirin ən yaxşı komandası Rusiyadır".