İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Babək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    • 21 yanvar, 2026
    • 19:54
    Babək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun bəzi ərazilərində yanvarın 22-də elektrik enerjisinin verilişi dayandırılacaq.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, "Azərişıq" ASC-nin Naxçıvan Regional Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsi (RETSİ) tərəfindən planlı təmir-bərpa işləri aparılacaq.

    Bununla əlaqədar olaraq Araz SES-dən qidalanan 35 kV Nehrəm və 35 kV Havalimanı elektrik xətləri razılaşdırılmış sifariş əsasında açılacaq. Bu səbəbdən Nehrəm, Araz, Ərəzin, Bənəniyar, Əbrəqunus, Saltaq, Milax, Ərəfsə, Ləkətağ , Kırna və Əlincə kəndlərində saat 11:00-dan 12:00-dək elektrik enerjisinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    Qeyd edək ki, təmir işləri enerji təchizatı sistemlərinin gücləndirilməsi, etibarlılığın artırılması və texniki baxışların aparılması məqsədilə həyata keçirilir. Bu çərçivədə müxtəlif ünvanlarda elektrik xətləri və yarımstansiyalarda mərhələli təmir işlərinin görülməsi nəzərdə tutulur.

    Babək rayonu elektrik enerjisi

    Son xəbərlər

    20:11

    Azərbaycan və Moldova ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini müzakirə ediblər

    Biznes
    20:01

    Azərbaycanda bir gün ərzində qarlı hava 400 min manatlıq sığorta zərərinə səbəb olub

    Maliyyə
    19:57

    Azərbaycan Yüksək Liqasında X tur iki oyunla start götürüb

    Komanda
    19:54

    Babək rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    19:53
    Foto

    Qarabağ Universiteti ilə İstanbul Texniki Universiteti arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:53

    Agentlik: Məktəblərdə dərslərin dayandırılması ilə bağlı hər hansı qərar verilməyib

    Elm və təhsil
    19:44
    Foto

    Ordubadda ət satışı mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    19:43

    Bakıda 40 yaşlı qadın qətlə yetirilib

    Hadisə
    19:39

    Paytaxtın iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz kəsiləcək

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti