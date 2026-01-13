İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:59
    Azneftin istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, qeyri-sabit, küləkli keçməsi ilə bağlı SOCAR-ın "Azneft" İstehsalat Birliyinin istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, təhlükəli işlərin görülməsi məhdudlaşdırılıb, əmək normaları çərçivəsində insan sağlamlığının qorunması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilib.

    Bütün sahələrdə maarifləndirmə aparılır, mövcud vəziyyət nəzarətdə saxlanılır.

    SOCAR “Azneft” İstehsalat Birliyi Təhlükəsizlik Əlverişsiz hava şəraiti

    Son xəbərlər

    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    19:02

    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:00
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyub

    Hərbi
    18:59

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    18:59

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    18:55

    "İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıq

    Maliyyə
    18:54

    Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    18:40

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti