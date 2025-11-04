İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Türkiyənin külək enerji üzrə ixtisaslaşmış şirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək

    Energetika
    • 04 noyabr, 2025
    • 15:45
    Azərbaycan Türkiyənin külək enerji üzrə ixtisaslaşmış şirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək

    Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi və Türkiyənin "Ataseven Group" şirkəti arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması barədə razılıq əldə olunub.

    "Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir müavini Samir Vəliyevlə Türkiyənin külək enerji sənayesində fəaliyyət göstərən "Ataseven Group" şirkətinin sədri Mustafa Atasevenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasında keçirilən görüşdə razılaşdırılıb.

    Görüşdə şirkətin Türkiyədə külək elektrik stansiyalarının qurulması ilə yanaşı, turbin avadanlıqlarının istehsalı və onların, eləcə də istehsal olunan enerjinin ixracı sahəsində fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Azərbaycanla bu istiqamətdə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.

    Azərbaycanda həyata keçirilən "yaşıl enerji", o cümlədən, külək enerjisi layihələrindən bəhs edilib. Qeyd edilib ki, bərpa olunan enerji avadanlıqlarının yerli istehsalı və "yaşıl enerji"nin ixracı Azərbaycanın yaxın gələcək üçün gündəliyində yer alan məsələlərdəndir.

    Söhbət zamanı vurğulanan istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müzakirələrin davam etdirilməsi qərara alınıb.

    Energetika Nazirliyi “Ataseven Group” şirkəti Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi

    Son xəbərlər

    15:53

    Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın yaradılması haqqında Saziş imzalanıb

    Digər
    15:51

    Qazaxıstan oktyabrda BTC ilə neft ixracını 1,5 dəfə artırıb

    Energetika
    15:45

    Azərbaycan Türkiyənin külək enerji üzrə ixtisaslaşmış şirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək

    Energetika
    15:42

    Azərbaycanda məqsədli proqramların icrasına büdcədən ayırmalar azaldılır

    Maliyyə
    15:42

    Sahil Babayev vergi qanunvericiliyində gözlənilən əsas dəyişiklikləri açıqlayıb

    Maliyyə
    15:41

    Gürcüstandan Azərbaycana gətirilən kartofda parazitlər aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    15:40

    DGK-nın sədri Azərbaycanda elektrikli avtomobillərin ƏDV-yə cəlb olunması səbəbini açıqlayıb

    Maliyyə
    15:38

    ABŞ-nin keçmiş vitse-prezidenti vəfat edib

    Digər ölkələr
    15:35

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan millisi ilk oyunda qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti