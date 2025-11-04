Azərbaycan Türkiyənin külək enerji üzrə ixtisaslaşmış şirkəti ilə əməkdaşlıq edəcək
- 04 noyabr, 2025
- 15:45
Energetika Nazirliyi yanında Bərpa Olunan Enerji Mənbələri Dövlət Agentliyi və Türkiyənin "Ataseven Group" şirkəti arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması barədə razılıq əldə olunub.
"Report" Energetika Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə nazir müavini Samir Vəliyevlə Türkiyənin külək enerji sənayesində fəaliyyət göstərən "Ataseven Group" şirkətinin sədri Mustafa Atasevenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti arasında keçirilən görüşdə razılaşdırılıb.
Görüşdə şirkətin Türkiyədə külək elektrik stansiyalarının qurulması ilə yanaşı, turbin avadanlıqlarının istehsalı və onların, eləcə də istehsal olunan enerjinin ixracı sahəsində fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Azərbaycanla bu istiqamətdə əməkdaşlıq imkanları nəzərdən keçirilib.
Azərbaycanda həyata keçirilən "yaşıl enerji", o cümlədən, külək enerjisi layihələrindən bəhs edilib. Qeyd edilib ki, bərpa olunan enerji avadanlıqlarının yerli istehsalı və "yaşıl enerji"nin ixracı Azərbaycanın yaxın gələcək üçün gündəliyində yer alan məsələlərdəndir.
Söhbət zamanı vurğulanan istiqamətlər üzrə əməkdaşlıq perspektivlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə müzakirələrin davam etdirilməsi qərara alınıb.