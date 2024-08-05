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Azərbaycan Orta Asiya ölkələri energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək

Azərbaycan Orta Asiya ölkələri energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək Azərbaycan avqustun 6-da Astanada Orta Asiya ölkələrinin energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək.
Energetika
5 Avqust , 2024 13:31
Azərbaycan Orta Asiya ölkələri energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək

Azərbaycan avqustun 6-da Astanada Orta Asiya ölkələrinin energetika nazirlərinin birinci iclasında iştirak edəcək.

“Report” bu barədə Qazaxıstan Energetika Nazirliyinin məlumatına istinadən xəbər verir.

“Görüşdə Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistanın energetika nazirləri və Azərbaycanın energetika nazirinin müavininin çıxışları planlaşdırılır”, - məlumatda bildirilib.

İclasa Qazaxıstanın energetika naziri Almasadam Satkaliyev sədrlik edəcək.

Azərbaycan Energetika Nazirliyindən “Report”a bildirilib ki, görüşdə energetika nazirinin müavini Orxan Zeynalov iştirak edəcək.

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İngilis versiyası Azerbaijan to attend first meeting of Central Asian energy ministers
Rus versiyası Азербайджан примет участие в первой встрече министров энергетики стран ЦА

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