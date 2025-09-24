İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Azər Məmmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edəcək

    Energetika
    • 24 sentyabr, 2025
    • 11:59
    Azər Məmmədov Göyçayda vətəndaşları qəbul edəcək
    Azər Məmmədov

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinin rəhbərliyinin növbəti vətəndaş qəbulu keçiriləcək.

    "Report" "Azəriqaz"a istinadən xəbər verir ki, İstehsalat Birliyinin baş direktoru Azər Məmmədovun Göyçay rayonunda keçiriləcək vətəndaş qəbulu Gənclər Mərkəzində baş tutacaq.

    Görüş zamanı Göyçay və Ağdaş rayonlarından olan sakinlərin müraciətləri dinləniləcək.

    Vətəndaşların diqqətinə çatdırılır ki, qəbulda ünvanlanan müraciətlər yalnız "Azəriqaz"ın fəaliyyəti ilə bağlı olmalıdır. Qəbula dair əlavə məlumat almaq istəyənlər Ağsu Regional qaz istismarı İdarəsinə (tel: 050-845-75-15; 050-845-91-01) müraciət edə bilərlər.

    Azəriqaz Azər Məmmədov Vətəndaş qəbulu

    Son xəbərlər

    12:10

    Tələt Kalayev: "Azərbaycanda institusional investorların ​80 %-i kommersiya banklarıdır"

    Maliyyə
    12:09

    ABŞ və Rusiya liderləri arasında telefon danışığı istənilən vaxt təşkil edilə bilər

    Digər ölkələr
    12:07

    Azərbaycanda statistika proqramında peyk məlumatlarının tətbiqi genişləndiriləcək

    Maliyyə
    12:06

    "Abşeron Lions"un baş məşçqçisi: "Ən yüksək formamızda deyilik"

    Komanda
    12:04
    Foto

    Kəlbəcərdə Bal Festivalı keçirilir

    Daxili siyasət
    12:03

    Serbiya parlamentinin sədri Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    12:03

    Kreml Trampın Ukrayna münaqişəsinin həllində kömək etmək istəyini yüksək qiymətləndirir

    Digər ölkələr
    12:02

    Azərbaycan və Uorik Universiteti bərpa olunan enerji proqramını inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    12:01

    İzabella Laurent: "EBRD Azərbaycan kapital bazarları ilə uzunmüddətli əməkdaşlığa hazırdır"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti