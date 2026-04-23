    ARDNF-in "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirləri 2 dəfə artıb

    Energetika
    • 23 aprel, 2026
    • 16:20
    ARDNF-in Şahdənizin işlənməsindən gəlirləri 2 dəfə artıb

    Bu ilin yanvar-mart aylarında Azərbaycan Dövlət Neft Fondu (ARDNF) Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləşən "Şahdəniz" yatağının işlənməsindən 359,6 milyon manat gəlir əldə edib.

    Bu barədə "Report"a Fonddan məlumat verilib.

    Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 177,7 milyon manat və ya 2 dəfə çoxdur.

    Qeyd edək ki, "Şahdəniz" perspektiv sahəsinin kəşfiyyatı, işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziş 1996-cı il iyunun 4-də imzalanıb. "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü (PSA) sazişi 17 oktyabr 1996-cı ildə ratifikasiya olunub. Bakıdan 70 km cənub-şərqdə yerləşən yataq 1999-cu ildə kəşf olunub.

    2013-cü il dekabrın 17-də Bakıda imzalanmış sənədlərə görə "Şahdəniz" yatağının işlənməsi ilə bağlı PSA sazişinin müddəti 2036-cı ildən 2046-cı ilədək uzadılıb.

    "Şahdəniz" üzrə iştirak payları belədir: BP (operator – 29,99 %), "Lukoil" (19,99 %), TPAO (19 %), NİKO (10 %), "Cənub Qaz Dəhlizi" (16,02 %), MVM (5 %).

    Cənub Qaz Dəhlizi (CQD) Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Şahdəniz yatağı Qaz ixracı
    Доходы ГНФАР от разработки "Шахдениз" выросли вдвое

