Доходы ГНФАР от разработки "Шахдениз" выросли вдвое

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте текущего года получил 359,6 млн манатов дохода от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщили Report в ГНФАР.

Это на 177,7 млн манатов, или в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%).