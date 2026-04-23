    • 23 апреля, 2026
    • 16:50
    Доходы ГНФАР от разработки Шахдениз выросли вдвое

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-марте текущего года получил 359,6 млн манатов дохода от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

    Это на 177,7 млн манатов, или в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Контракт на разработку месторождения Шахдениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года.

    Долевое участие сторон в контракте в настоящее время выглядит следующим образом: BP (оператор - 29,99 %), ЛУКОЙЛ (19,99 %), TPAO (19 %), NICO (10 %) и ЗАО "Cenub Qaz Dehlizi" (16,02 %), MVM (5%).

    ARDNF-in "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirləri 2 dəfə artıb

