Presidents of Azerbaijan and Kazakhstan make press statements
Foreign policy
- 21 October, 2025
- 14:26
President of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev made statements for press, according to Report.
Latest News
15:14
Papoyan details grain transit route from Kazakhstan to Armenia via AzerbaijanRegion
15:05
Hikmat Hajiyev: Kazakh artists honor Azerbaijani culture with Magomayev songForeign policy
15:02
Agriculture Ministry: Risk of humans contracting foot-and-mouth disease close to zeroAIC
14:54
Video
Song 'Tut ağacı' performed at reception in honor of Ilham Aliyev in KazakhstanDomestic policy
14:53
Armenian, Georgian defense ministers discuss regional securityRegion
14:48
Armenia, Türkiye to discuss resumption of Gyumri–Kars railwayRegion
14:48
Kazakhstan and Azerbaijan to coordinate roadmap for industrial cooperationIndustry
14:44
Tokayev: Kazakhstan intends to significantly increase oil transit via BTC pipelineEnergy
14:39