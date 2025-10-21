Ilham Aliyev UEFA Champions League
    Presidents of Azerbaijan and Kazakhstan make press statements

    Foreign policy
    • 21 October, 2025
    • 14:26
    Presidents of Azerbaijan and Kazakhstan make press statements

    President of Azerbaijan Ilham Aliyev and President of Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev made statements for press, according to Report.

    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər
    Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы

