    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:12
    Azərbaycan və Qazaxıstan prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev oktyabrın 21-də mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    İlham Əliyev Kasım-Jomart Tokayev Azərbaycan Qazaxıstan
    Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы
    Presidents of Azerbaijan and Kazakhstan make press statements

