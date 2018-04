Malta announces the squad for match with Azerbaijan - LIST

Baku. 26 August. REPORT.AZ/ The squad of the Malta national team for the Euro 2016 qualifying matches with Italy (on a visit) on September 3 and with Azerbaijan at home on September 6, was announced. Report informs, a head coach Pietro Ghedin invited 27 players.

4 of them are goalkeepers, while 9 are defenders, 9 - midfielders and 5 - forwards.

Goalkeepers:

Henry Bonello - Valletta

Justin Haber - Birkirkara

Andrew Hogg - AEL Kalloni

Glenn Zammit - Sliema

Defenders:

Andrei Agius - Hibernians

Steve Borg - Aris Limassol

Ryan Camilleri - Valletta

Johnathan Caruana - Valletta

Alex Cini - Pembroke

Alex Muscat - Sliema

Zach Muscat - Birkirkara

Joseph Zerafa - Birkirkara

Clayton Failla - Hibernians

Midfielders:

Aryton Azzopardi - Tarxien

Roderick Briffa - Valletta

Andrew Cohen - Hibernians

Paul Fenech - Birkirkara

Dylan Grima - Balzan

Bjorn Kristensen - Hibernians

Rowen Muscat - Birkirkara

Steve Pisani - Floriana

Gareth Sciberras - Birkirkara

Forwards:

Alfred Effiong - Balzan

Michael Mifsud - Sliema

Jean Pierre Mifsud Triganza - Valletta

Andre S chembri - Omonia Nicosia

Terrence Vella - Birkirkara