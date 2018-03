Main indicators of world commodity, stock and currency markets (25.08.2017)

25 August, 2017 10:05

Baku. 25 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year

Commodity Brent (dollar/barrel) 52,41 0,37 - 4,41 WTI (dollar/barrel)

47,76 0,33 - 5,96 Gold (dollar/ounce) 1 292,44 0,44 142,44 Indices Dow-Jones 21 783,4 -28,69 2 020,8 S&P 500 2 438,97 -5,07 200,14 Nasdaq 6 271,33 -7,08 888,22 Nikkei 19 472 118,23 357,63 Dax 12 180,83 6,53 699,77 FTSE 100 7 407,06 24,41 264,23 CAC 40 INDEX 5 113,13 -2,25 250,82 Shanghai Composite 3 319,15 47,64 215,51 Bist 100 109 153,91 201,18 31 015,25 RTS 1 049,96 5 - 102,37 Currency USD/EUR 1,1798 -0,0002 0,1283 USD/GBP 1,2812 0,0011 0,0474 JPY/USD 109,62 0,06 - 9,67 RUB/USD 59,1624 - 0,0994 - 2,1106 TRY/USD 3,4857 0,0017 - 0,042 CNY/USD 6,6642 0,0028 - 0,2808