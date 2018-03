Main indicators of world commodity, stock and currency markets (16.08.2016)

16 August, 2016 09:54

Baku. 16 August. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 48,35 1,38 11,31 Oil WTI (dollar/barrel) 45,74 1,25 8,46 Gold (dollar/ounce) 1 347,5 -2,5 -85,6 Indices Dow-Jones 18 636,05 59,58 1 211,02 S&P 500 2 190,15 6,1 146,21 Nasdaq 5 262,02 29,12 254,61 Nikkei 16 869,56 -50,36 -2 164,15 Dax 10 739,21 25,78 -3,8 FTSE 100 6 941,19 25,17 698,87 CAC 40 INDEX 4 497,86 -2,33 -139,2 Shanghai Composite 3 125,2 74,532 -413,98 Bist 100 78 472,57 244,01 6 745,58 RTS 972,1 17,52 215,06 Currency USD/EUR 1,1184 0,0022 0,0328 USD/GBP 1,288 -0,004 -0,1866 JPY/USD 101,26 -0,04 -19,29 RUB/USD 64,0421 -0,7155 -8,4788 TRY/USD 2,9409 -0,0175 0,0195 CNY/USD 6,638 0,0018 0,1443