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    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2016)

    Нефть Brent – 48,35 доллара/баррель

    Баку.16 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 48,35 1,38 11,31
    Нефть WTI (доллар/баррель) 45,74 1,25 8,46
    Золото (доллар/унция) 1 347,5 -2,5 -85,6
    Индексы
    Dow-Jones 18 636,05 59,58 1 211,02
    S&P 500 2 190,15 6,1 146,21
    Nasdaq 5 262,02 29,12 254,61
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    Dax 10 739,21 25,78 -3,8
    FTSE 100 6 941,19 25,17 698,87
    CAC 40 4 497,86 -2,33 -139,2
    Shanghai Composite 3 125,2 74,532 -413,98
    Bist 100 78 472,57 244,01 6 745,58
    RTS 972,1 17,52 215,06
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