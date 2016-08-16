​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.08.2016)

Баку.16 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|48,35
|1,38
|11,31
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|45,74
|1,25
|8,46
|Золото (доллар/унция)
|1 347,5
|-2,5
|-85,6
|Индексы
|Dow-Jones
|18 636,05
|59,58
|1 211,02
|S&P 500
|2 190,15
|6,1
|146,21
|Nasdaq
|5 262,02
|29,12
|254,61
|Nikkei
|16 869,56
|-50,36
|-2 164,15
|Dax
|10 739,21
|25,78
|-3,8
|FTSE 100
|6 941,19
|25,17
|698,87
|CAC 40
|4 497,86
|-2,33
|-139,2
|Shanghai Composite
|3 125,2
|74,532
|-413,98
|Bist 100
|78 472,57
|244,01
|6 745,58
|RTS
|972,1
|17,52
|215,06
|Валюта
|USD/EUR
|1,1184
|0,0022
|0,0328
|USD/GBP
|1,288
|-0,004
|-0,1866
|JPY/USD
|101,26
|-0,04
|-19,29
|RUB/USD
|64,0421
|-0,7155
|-8,4788
|TRY/USD
|2,9409
|-0,0175
|0,0195
|CNY/USD
|6,638
|0,0018
|0,1443
Tural İbadlıАвтор новости
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