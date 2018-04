Main indicators of world commodity, stock and currency markets (15.02.2018)

15 February, 2018 10:19

Baku. 15 February. REPORT.AZ/ Last price Compared to previous day's price Compared to beginning of year Commodity Brent (dollar/barrel) 64,36 1,64 - 2,51 WTI (dollar/barrel) 60,6 1,41 0,18 Gold (dollar/ounce) 1358 27,6 48,7 Indices Dow-Jones 24 893,49 253,04 174,27 S&P 500 2 698,63 35,69 25,02 Nasdaq 7 143,62 130,11 240,23 Nikkei 21 469,69 274,47 - 1 295,25 Dax 12 339,16 142,66 - 578,48 FTSE 100 7 213,97 45,96 - 473,8 CAC 40 INDEX 5 165,26 56,02 - 147,3 Shanghai Composite 3 199,159 14,2 - 108,011 Bist 100 113 455 - 1 039,5 - 1 878 RTS 1 244,85 17,93 90,42 Currency USD/EUR 1,2451 0,0099 0,0446 USD/GBP 1,3999 0,0105 0,0486 JPY/USD 107,01 - 0,81 - 5,68 RUB/USD 56,7256 - 0,9118 - 0,9633 TRY/USD 3,7826 - 0,027 - 0,0156 CNY/USD 6,3415 0,0005 - 0,1653