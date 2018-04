Main indicators of world commodity, stock and currency markets (13.08.2016)

13 August, 2016 09:47

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 46,97 0,93 9,93 Oil WTI (dollar/barrel) 44,49 1 7,21 Gold (dollar/ounce) 1350 0 -83,1 Indices Dow-Jones 18576,47 -37,05 1151,44 S&P 500 2184,05 -1,74 140,11 Nasdaq 5232,9 4,5 225,49 Nikkei 16919,92 184,8 -2113,79 Dax 10713,43 -29,41 -29,58 FTSE 100 6916,02 1,31 673,7 CAC 40 INDEX 4500,19 -3,76 -136,87 Shanghai Composite 3050,668 48,028 -488,512 Bist 100 78228,56 -805,01 6501,57 RTS 954,58 1,77 197,54 Currency USD/EUR 1,1162 0,0025 0,0306 USD/GBP 1,292 -0,0036 -0,1826 JPY/USD 101,3 -0,66 -19,25 RUB/USD 64,7576 0,4111 -7,7633 TRY/USD 2,9584 0,0013 0,037 CNY/USD 6,6362 0,0025 0,1425