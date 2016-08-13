 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2016)

    Нефть Brent – 46,97 доллара/баррель

    Баку.13 августа. REPORT.AZ/

    Последняя цена
    		Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года
    Товар
    Нефть Brent (доллар/баррель) 46,97 0,93 9,93
    Нефть WTI (доллар/баррель) 44,49 1 7,21
    Золото (доллар/унция) 1350 0 -83,1
    Индексы
    Dow-Jones 18576,47 -37,05 1151,44
    S&P 500 2184,05 -1,74 140,11
    Nasdaq 5232,9 4,5 225,49
    Nikkei 16919,92 184,8 -2113,79
    Dax 10713,43 -29,41 -29,58
    FTSE 100 6916,02 1,31 673,7
    CAC 40 4500,19 -3,76 -136,87
    Shanghai Composite 3050,668 48,028 -488,512
    Bist 100 78228,56 -805,01 6501,57
    RTS 954,58 1,77 197,54
    Валюта
    USD/EUR 1,1162 0,0025 0,0306
    USD/GBP 1,292 -0,0036 -0,1826
    JPY/USD 101,3 -0,66 -19,25
    RUB/USD 64,7576 0,4111 -7,7633
    TRY/USD 2,9584 0,0013 0,037
    CNY/USD 6,6362 0,0025 0,1425
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi