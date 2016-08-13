​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2016)

13 августа, 2016 09:45

Баку.13 августа. REPORT.AZ/ Последняя цена

Разница с ценой закрытия предыдущего дня Разница с началом года Товар Нефть Brent (доллар/баррель) 46,97 0,93 9,93 Нефть WTI (доллар/баррель) 44,49 1 7,21 Золото (доллар/унция) 1350 0 -83,1 Индексы Dow-Jones 18576,47 -37,05 1151,44 S&P 500 2184,05 -1,74 140,11 Nasdaq 5232,9 4,5 225,49 Nikkei 16919,92 184,8 -2113,79 Dax 10713,43 -29,41 -29,58 FTSE 100 6916,02 1,31 673,7 CAC 40 4500,19 -3,76 -136,87 Shanghai Composite 3050,668 48,028 -488,512 Bist 100 78228,56 -805,01 6501,57 RTS 954,58 1,77 197,54 Валюта USD/EUR 1,1162 0,0025 0,0306 USD/GBP 1,292 -0,0036 -0,1826 JPY/USD 101,3 -0,66 -19,25 RUB/USD 64,7576 0,4111 -7,7633 TRY/USD 2,9584 0,0013 0,037 CNY/USD 6,6362 0,0025 0,1425