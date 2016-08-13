​Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.08.2016)

Баку.13 августа. REPORT.AZ/
|Последняя цена
|Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|Разница с началом года
|Товар
|Нефть Brent (доллар/баррель)
|46,97
|0,93
|9,93
|Нефть WTI (доллар/баррель)
|44,49
|1
|7,21
|Золото (доллар/унция)
|1350
|0
|-83,1
|Индексы
|Dow-Jones
|18576,47
|-37,05
|1151,44
|S&P 500
|2184,05
|-1,74
|140,11
|Nasdaq
|5232,9
|4,5
|225,49
|Nikkei
|16919,92
|184,8
|-2113,79
|Dax
|10713,43
|-29,41
|-29,58
|FTSE 100
|6916,02
|1,31
|673,7
|CAC 40
|4500,19
|-3,76
|-136,87
|Shanghai Composite
|3050,668
|48,028
|-488,512
|Bist 100
|78228,56
|-805,01
|6501,57
|RTS
|954,58
|1,77
|197,54
|Валюта
|USD/EUR
|1,1162
|0,0025
|0,0306
|USD/GBP
|1,292
|-0,0036
|-0,1826
|JPY/USD
|101,3
|-0,66
|-19,25
|RUB/USD
|64,7576
|0,4111
|-7,7633
|TRY/USD
|2,9584
|0,0013
|0,037
|CNY/USD
|6,6362
|0,0025
|0,1425
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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