Main indicators of world commodity, stock and currency markets (02.09.2016)

2 September, 2016 10:08

Baku. 2 September. REPORT.AZ/ Last price Compared to

previous day's price Compared to

beginning of year Commodity Oil Brent (dollar/barrel) 45,45 -1,59 8,41 Oil WTI (dollar/barrel) 43,16 -1,54 5,88 Gold (dollar/ounce) 1 317,1 10,2 -116 Indices 0 0 Dow-Jones 18 419,3 18,42 994,27 S&P 500 2 170,86 -0,09 126,92 Nasdaq 5 227,21 13,99 219,8 Nikkei 16 926,84 39,44 -2 106,87 Dax 10 534,31 -58,38 -208,7 FTSE 100 6 745,97 -35,54 503,65 CAC 40 INDEX 4 439,67 1,45 -197,39 Shanghai Composite 3 063,31 -22,14 -475,87 Bist 100 75 852,8 -114,83 4 125,81 RTS 944,96 -5,29 187,92 Currency 0 0 USD/EUR 1,1197 0,0039 0,0341 USD/GBP 1,3268 0,013 -0,1478 JPY/USD 103,23 -0,2 -17,32 RUB/USD 66,0196 0,6237 -6,5013 TRY/USD 2,9608 0,0029 0,0394 CNY/USD 6,675 -0,0043 0,1813