Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan Republic (16.09.2015)

16 September, 2015 10:23

Baku. 16 September. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0478 AZN 1 EUR 1.1830 AZN 1 RUR 0.0157 AZN 1 AUD 0.7480 AZN 1 ARS 0.1118 AZN 100 BYR 0.0059 AZN 1 BRL 0.2712 AZN 1 AED 0.2853 AZN 1 ZAR 0.0779 AZN 100 KRW 0.0887 AZN 1 CZK 0.0437 AZN 100 CLP 0.1533 AZN 1 CNY 0.1645 AZN 1 DKK 0.1586 AZN 1 GEL 0.4371 AZN 1 HKD 0.1352 AZN 1 INR 0.0158 AZN 1 GBP 1.6083 AZN 100 IDR 0.0073 AZN 100 IRR 0.0035 AZN 1 SEK 0.1263 AZN 1 CHF 1.0777 AZN 1 ILS 0.2695 AZN 1 CAD 0.7917 AZN 1 KWD 3.4728 AZN 1 KZT 0.0037AZN 1 KGS 0.0157AZN 100 LBP 0.0694AZN 1 MYR 0.2432AZN 1 MXN 0.0628AZN 1 MDL 0.0535AZN 1 EGP 0.1338 AZN 1 NOK 0.128AZN 100 UZS 0.0401AZN 1 PLN 0.2817AZN 1 SGD 0.7479 AZN 1 SAR 0.2793 AZN 1 SDR 1.4779AZN 1 TRY 0.3460AZN 1 TWD 0.0322 AZN 1 TJS 0.1648AZN 1 TMT 0.2994 AZN 1 UAH 0.0475 AZN 100 JPY 0.8715AZN 1 NZD 0.6656AZN 1 XAU 1158.8144 AZN 1 XAG 15.0359 AZN 1 XPT 1004.8402 AZN 1 XPD 624.4888 AZN