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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2015)

    1 Доллар США = 1.0478 манатов

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0478
    1 Евро 1.1830
    1 Российский рубль 0.0157
    1 Австралийский доллар 0.7480
    1 Аргентинское песо 0.1118
    100 Белорусских рублей 0.0059
    1 Бразильский реал 0.2712
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0779
    100 Вон Республики Корея 0.0887
    1 Чешская крона 0.0437
    100 Чилийских песо 0.1533
    1 Китайский юань 0.1645
    1 Датская крона 0.1586
    1 Грузинский лари 0.4371
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0158
    1 Английский фунт стерлингов 1.6083
    100 Индонезийских рупий 0.0073
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1263
    1 Швейцарский франк 1.0777
    1 Израильский шекель 0.2695
    1 Канадский доллар 0.7917
    1 Кувейтский динар 3.4728
    1 Казахстанский тенге 0.0037
    1 Киргизский сом 0.0157
    100 Ливанских фунтов 0.0694
    1 Малазийский ринггит 0.2432
    1 Мексиканское песо 0.0628
    1 Молдавский лей 0.0535
    1 Египетский фунт 0.1338
    1 Норвежская крона 0.128
    100 Узбекских сум 0.0401
    1 Польский злотый 0.2817
    1 Сингапурский доллар 0.7479
    1 Саудовский риал 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4779
    1 Турецкая лира 0.3460
    1 Тайваньский доллар 0.0322
    1 Таджикский сомони 0.1648
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0475
    100 Японских йен 0.8715
    1 Новозеландский доллар 0.6656
    Золото (1 унция) 1158,8144
    Серебро (1 унция) 15,0359
    Платина (1 унция) 1004,8402
    Палладий (1 унция) 624,4888
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