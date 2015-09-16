Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2015)

16 сентября, 2015 09:48

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0478 1 Евро 1.1830 1 Российский рубль 0.0157 1 Австралийский доллар 0.7480 1 Аргентинское песо 0.1118 100 Белорусских рублей 0.0059 1 Бразильский реал 0.2712 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0779 100 Вон Республики Корея 0.0887 1 Чешская крона 0.0437 100 Чилийских песо 0.1533 1 Китайский юань 0.1645 1 Датская крона 0.1586 1 Грузинский лари 0.4371 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0158 1 Английский фунт стерлингов 1.6083 100 Индонезийских рупий 0.0073 100 Иранских риалов 0.0035 1 Шведская крона 0.1263 1 Швейцарский франк 1.0777 1 Израильский шекель 0.2695 1 Канадский доллар 0.7917 1 Кувейтский динар 3.4728 1 Казахстанский тенге 0.0037 1 Киргизский сом 0.0157 100 Ливанских фунтов 0.0694 1 Малазийский ринггит 0.2432 1 Мексиканское песо 0.0628 1 Молдавский лей 0.0535 1 Египетский фунт 0.1338 1 Норвежская крона 0.128 100 Узбекских сум 0.0401 1 Польский злотый 0.2817 1 Сингапурский доллар 0.7479 1 Саудовский риал 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4779 1 Турецкая лира 0.3460 1 Тайваньский доллар 0.0322 1 Таджикский сомони 0.1648 1 Новый туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0475 100 Японских йен 0.8715 1 Новозеландский доллар 0.6656 Золото (1 унция) 1158,8144 Серебро (1 унция) 15,0359 Платина (1 унция) 1004,8402 Палладий (1 унция) 624,4888