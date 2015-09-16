Курсы валют Центрального банка Азербайджана (16.09.2015)

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0478
|1 Евро
|1.1830
|1 Российский рубль
|0.0157
|1 Австралийский доллар
|0.7480
|1 Аргентинское песо
|0.1118
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2712
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0779
|100 Вон Республики Корея
|0.0887
|1 Чешская крона
|0.0437
|100 Чилийских песо
|0.1533
|1 Китайский юань
|0.1645
|1 Датская крона
|0.1586
|1 Грузинский лари
|0.4371
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0158
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6083
|100 Индонезийских рупий
|0.0073
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1263
|1 Швейцарский франк
|1.0777
|1 Израильский шекель
|0.2695
|1 Канадский доллар
|0.7917
|1 Кувейтский динар
|3.4728
|1 Казахстанский тенге
|0.0037
|1 Киргизский сом
|0.0157
|100 Ливанских фунтов
|0.0694
|1 Малазийский ринггит
|0.2432
|1 Мексиканское песо
|0.0628
|1 Молдавский лей
|0.0535
|1 Египетский фунт
|0.1338
|1 Норвежская крона
|0.128
|100 Узбекских сум
|0.0401
|1 Польский злотый
|0.2817
|1 Сингапурский доллар
|0.7479
|1 Саудовский риал
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4779
|1 Турецкая лира
|0.3460
|1 Тайваньский доллар
|0.0322
|1 Таджикский сомони
|0.1648
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0475
|100 Японских йен
|0.8715
|1 Новозеландский доллар
|0.6656
|Золото (1 унция)
|1158,8144
|Серебро (1 унция)
|15,0359
|Платина (1 унция)
|1004,8402
|Палладий (1 унция)
|624,4888
Economic DepartmentАвтор новости
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