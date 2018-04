Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (04.06.2015)

4 June, 2015 10:10

Baku. 4 June. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0479 AZN 1 EUR 1.1108 AZN 1 RUR 0.0193 AZN 1 AUD 0.8101 AZN 1 ARS 0.1164 AZN 100 BYR 0.0070 AZN 1 BRL 0.3344 AZN 1 AED 0.2853 AZN 1 ZAR 0.0849 AZN 100 KRW 0.0944 AZN 1 CZK 0.0430 AZN 100 CLP 0.1670 AZN 1 CNY 0.1690AZN 1 DKK 0.1583 AZN 1 GEL 0.4576AZN 1 HKD 0.1352AZN 1 INR 0.0163AZN 1 GBP 1.6064AZN 100 IDR 0.0079 AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1262AZN 1 CHF 1.1216AZN 1 ILS 0.2734AZN 1 CAD 0.8414AZN 1 KWD 3.4654AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0180AZN 100 LBP 0.0695AZN 1 MYR 0.2830AZN 1 MXN 0.0675AZN 1 MDL 0.0573AZN 1 EGP 0.1373AZN 1 NOK 0.1349AZN 100 UZS 0.0413AZN 1 PLN 0.2838AZN 1 SGD 0.7781AZN 1 SAR 0.2794 AZN 1 SDR 1.4642AZN 1 TRY 0.3896AZN 1 TWD 0.0339 AZN 1 TJS 0.1674AZN 1 TMT 0.2994 AZN 1 UAH 0.0500 AZN 100 JPY 0.8420AZN 1 NZD 0.7478AZN 1 XAU 1241.09 AZN 1 XAG 17.2927 AZN 1 XPT 1158.22 AZN 1 XPD 795.4871 AZN