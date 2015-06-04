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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2015)

    1 доллар - 1,0479 манат

    Баку. 4июня. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0479
    1 Евро 1.1808
    1 Российский рубль 0.0193
    1 Австралийский доллар 0.8101
    1 Аргентинское песо 0.1164
    100 Белорусских рублей 0.0070
    1 Бразильский реал 0.3344
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0849
    100 Вон Республики Корея 0.0944
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1670
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1583
    1 Грузинский лари 0.4576
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0163
    1 Английский фунт стерлингов 1.6064
    100 Индонезийских рупий 0.0079
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1262
    1 Швейцарский франк 1.1216
    1 Израильский шекель 0.2734
    1 Канадский доллар 0.8414
    1 Кувейтский динар 3.4654
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0180
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2830
    1 Мексиканское песо 0.0675
    1 Молдавский лей 0.0573
    1 Египетский фунт 0.1373
    1 Норвежская крона 0.1349
    100 Узбекских сум 0.0413
    1 Польский злотый 0.2838
    1 Сингапурский доллар 0.7781
    1 Саудовский риял 0.2794
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4642
    1 Турецкая лира 0.3896
    1 Тайваньский доллар 0.0339
    1 Таджикский сомони 0.1674
    1 Новый туркменский манат 0.2994
    1 Украинская гривна 0.0500
    100 Японских йен 0.8420
    1 Новозеландский доллар 0.7478
    Золото (1 унция) 1241,09
    Серебро (1 унция) 17,2927
    Платина (1 унция) 1158,22
    Палладий (1 унция) 795,4871
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