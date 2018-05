Exchange Rates of Central Bank of Azerbaijan (02.06.2015)

2 June, 2015 10:10

Baku. 2 June. REPORT.AZ/ 1 USD 1.0496 AZN 1 EUR 1.1470 AZN 1 RUR 0.0196 AZN 1 AUD 0.8013 AZN 1 ARS 0.1165 AZN 100 BYR 0.0071 AZN 1 BRL 0.3305 AZN 1 AED 0.2858 AZN 1 ZAR 0.0856 AZN 100 KRW 0.0942 AZN 1 CZK 0.0418 AZN 100 CLP 0.1682 AZN 1 CNY 0.1693AZN 1 DKK 0.1538 AZN 1 GEL 0.4554AZN 1 HKD 0.1353AZN 1 INR 0.0165AZN 1 GBP 1.5959AZN 100 IDR 0.0079 AZN 100 IRR 0.0037 AZN 1 SEK 0.1224AZN 1 CHF 1.1112AZN 1 ILS 0.2711 AZN 1 CAD 0.8384AZN 1 KWD 3.4620AZN 1 KZT 0.0056 AZN 1 KGS 0.0181AZN 100 LBP 0.0696 AZN 1 MYR 0.2837AZN 1 MXN 0.0678AZN 1 MDL 0.0580AZN 1 EGP 0.1376AZN 1 NOK 0.1320AZN 100 UZS 0.0414AZN 1 PLN 0.2785AZN 1 SGD 0.7745AZN 1 SAR 0.2799 AZN 1 SDR 1.4572AZN 1 TRY 0.3917AZN 1 TWD 0.0340 AZN 1 TJS 0.1675AZN 1 TMT 0.2999 AZN 1 UAH 0.0499 AZN 100 JPY 0.8415AZN 1 NZD 0.7463AZN 1 XAU 1259.4150 AZN 1 XAG 17.5073 AZN 1 XPT 1164.0064 AZN 1 XPD 811.3408 AZN