Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2015)

2 июня, 2015 09:57

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0496 1 Евро 1.1470 1 Российский рубль 0.0196 1 Австралийский доллар 0.8013 1 Аргентинское песо 0.1165 100 Белорусских рублей 0.0071 1 Бразильский реал 0.3305 1 Дирхам ОАЭ 0.2858 1 Южноафриканский рэнд 0.0856 100 Вон Республики Корея 0.0942 1 Чешская крона 0.0418 100 Чилийских песо 0.1682 1 Китайский юань 0.1693 1 Датская крона 0.1538 1 Грузинский лари 0.4554 1 Гонконгский доллар 0.1353 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.5959 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1224 1 Швейцарский франк 1.1112 1 Израильский шекель 0.2711 1 Канадский доллар 0.8384 1 Кувейтский динар 3.4620 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0181 100 Ливанских фунтов 0.0696 1 Малазийский ринггит 0.2837 1 Мексиканское песо 0.0678 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1376 1 Норвежская крона 0.1320 100 Узбекских сум 0.0414 1 Польский злотый 0.2785 1 Сингапурский доллар 0.7745 1 Саудовский риял 0.2799 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4572 1 Турецкая лира 0.3917 1 Тайваньский доллар 0.0340 1 Таджикский сомони 0.1675 1 Новый туркменский манат 0.2999 1 Украинская гривна 0.0499 100 Японских йен 0.8415 1 Новозеландский доллар 0.7463 Золото (1 унция) 1259,4150 Серебро (1 унция) 17,5073 Платина (1 унция) 1164,0064 Палладий (1 унция) 811,3408