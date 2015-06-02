Курсы валют Центрального банка Азербайджана (02.06.2015)

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0496
|1 Евро
|1.1470
|1 Российский рубль
|0.0196
|1 Австралийский доллар
|0.8013
|1 Аргентинское песо
|0.1165
|100 Белорусских рублей
|0.0071
|1 Бразильский реал
|0.3305
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0856
|100 Вон Республики Корея
|0.0942
|1 Чешская крона
|0.0418
|100 Чилийских песо
|0.1682
|1 Китайский юань
|0.1693
|1 Датская крона
|0.1538
|1 Грузинский лари
|0.4554
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5959
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1224
|1 Швейцарский франк
|1.1112
|1 Израильский шекель
|0.2711
|1 Канадский доллар
|0.8384
|1 Кувейтский динар
|3.4620
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0181
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2837
|1 Мексиканское песо
|0.0678
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1376
|1 Норвежская крона
|0.1320
|100 Узбекских сум
|0.0414
|1 Польский злотый
|0.2785
|1 Сингапурский доллар
|0.7745
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4572
|1 Турецкая лира
|0.3917
|1 Тайваньский доллар
|0.0340
|1 Таджикский сомони
|0.1675
|1 Новый туркменский манат
|0.2999
|1 Украинская гривна
|0.0499
|100 Японских йен
|0.8415
|1 Новозеландский доллар
|0.7463
|Золото (1 унция)
|1259,4150
|Серебро (1 унция)
|17,5073
|Платина (1 унция)
|1164,0064
|Палладий (1 унция)
|811,3408
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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