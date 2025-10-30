İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Elm və təhsil
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:48
    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Qazax-Tovuz Regional Təhsil İdarəsindən bildirilib.

    Qeyd olunub ki, bu gün sosial şəbəkələrdə yayılan Tovuz rayonu Qovlar şəhəri 2 nömrəli körpələr evi–uşaq bağçasında uşağa qarşı yolverilməz davranışı əks etdirən video ilə bağlı araşdırma aparılıb.

    Məlumata görə, araşdırma nəticəsində görüntülərdəki hadisənin təxminən iki il əvvəl baş verdiyi məlum olub.

    İdarədən bildirilib ki, təlim-tərbiyə prosesinə uyğun olmayan bu kimi halların yolverilməzliyi nəzərə alınaraq videoda yer alan sanitar-dayə bu gün müvafiq əmrlə işdən azad edilib.

    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

