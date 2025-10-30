Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

    Наука и образование
    • 30 октября, 2025
    • 18:01
    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

    В Товузском районе уволили няню, применившую насилие в отношении ребенка в одном из детских садов около двух лет назад.

    Об этом Report сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.

    Реакция последовала после распространения в соцсетях видео из детского сада № 2 города Говлар, на котором зафиксировано недопустимое обращение с ребенком.

    Проверка показала, что инцидент произошел примерно два года назад. С учетом недопустимости подобных действий, сотрудница, запечатленная на видеозаписи, сегодня решением руководства освобождена от занимаемой должности.

    детский сад Товузский район Управление образования
    Tovuzda iki il əvvəl bağçada azyaşlıya şiddət göstərən dayə işdən çıxarılıb

    Последние новости

    18:27

    СМИ: США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле

    Другие страны
    18:27

    Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПА

    Внешняя политика
    18:15

    ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управления

    В регионе
    18:08

    ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному Кресту

    Другие страны
    18:01

    В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад

    Наука и образование
    18:01

    В Ростовской области пресекли подготовку теракта в пенитенциарном учреждении

    В регионе
    17:51
    Фото

    Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭ

    Внешняя политика
    17:50

    В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнужд

    Инфраструктура
    17:47

    В Польше обстреляли здание школы

    Другие страны
    Лента новостей