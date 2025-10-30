В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назад
Наука и образование
- 30 октября, 2025
- 18:01
В Товузском районе уволили няню, применившую насилие в отношении ребенка в одном из детских садов около двух лет назад.
Об этом Report сообщили в Газах-Товузском региональном управлении образования.
Реакция последовала после распространения в соцсетях видео из детского сада № 2 города Говлар, на котором зафиксировано недопустимое обращение с ребенком.
Проверка показала, что инцидент произошел примерно два года назад. С учетом недопустимости подобных действий, сотрудница, запечатленная на видеозаписи, сегодня решением руководства освобождена от занимаемой должности.
Последние новости
18:27
СМИ: США могут запустить ракеты Tomahawk по ВенесуэлеДругие страны
18:27
Узбекистан готовится к членству в ТЮРКПАВнешняя политика
18:15
ВБ выделил Украине $177 млн на поддержку здравоохранения и фискального управленияВ регионе
18:08
ХАМАС сегодня передаст останки двух израильских пленных Красному КрестуДругие страны
18:01
В Товузе уволили няню, применившую насилие к ребенку в детсаду два года назадНаука и образование
18:01
В Ростовской области пресекли подготовку теракта в пенитенциарном учрежденииВ регионе
17:51
Фото
Али Асадов встретился с председателем Федерального национального совета ОАЭВнешняя политика
17:50
В Газахском и Гусарском районах 17 га земли передадут для госнуждИнфраструктура
17:47