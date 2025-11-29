TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib
- 29 noyabr, 2025
- 17:41
Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədovun növbəti qəbul cədvəlinə uyğun olaraq vətəndaş qəbulu həyata keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, görüşdə əsas müraciətlər xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrindən əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması məsələləri ilə bağlı olub.
Qəbula yazılmış şəxsləri dinləyən İdarə Heyətinin sədri onların müraciətlərinin araşdırılması və qaldırılan məsələlərin mövcud qanunvericilik çərçivəsində həlli istiqamətində müvafiq göstərişlər verib.
Qeyd edək ki, noyabr ayı üzrə qəbul cədvəlinə uyğun olaraq, Agentliyin rəhbərliyi, eyni zamanda struktur bölmə rəhbərləri tərəfindən ümumilikdə 6 dəfə olmaqla, 60 vətəndaşın qəbulu həyata keçirilib.
Məlumat üçün bildiririk ki, vətəndaşlar qəbula yazılmaq üçün 146-8 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərlər.