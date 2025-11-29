İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil
    • 29 noyabr, 2025
    • 17:41
    TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib

    Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Tural Əhmədovun növbəti qəbul cədvəlinə uyğun olaraq vətəndaş qəbulu həyata keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, görüşdə əsas müraciətlər xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrindən əldə olunan kvalifikasiyaların tanınması məsələləri ilə bağlı olub.

    Qəbula yazılmış şəxsləri dinləyən İdarə Heyətinin sədri onların müraciətlərinin araşdırılması və qaldırılan məsələlərin mövcud qanunvericilik çərçivəsində həlli istiqamətində müvafiq göstərişlər verib.

    Qeyd edək ki, noyabr ayı üzrə qəbul cədvəlinə uyğun olaraq, Agentliyin rəhbərliyi, eyni zamanda struktur bölmə rəhbərləri tərəfindən ümumilikdə 6 dəfə olmaqla, 60 vətəndaşın qəbulu həyata keçirilib.

    Məlumat üçün bildiririk ki, vətəndaşlar qəbula yazılmaq üçün 146-8 Çağrı Mərkəzinə zəng edərək qeydiyyatdan keçə bilərlər.

    Son xəbərlər

    18:24

    İraqda neft emalı zavodu yaxınlığında toqquşma olub, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    18:03
    Foto

    Bakıda "İKT Karyera Sərgisi" keçirilib

    İKT
    18:03

    Radikal və destruktiv fəaliyyətin vaxtında aşkarlanması və qarşısının alınması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:57

    Tramp: Tariflər ABŞ-ni zəngin, güclü və təhlükəsiz edib

    Digər ölkələr
    17:55

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "İmişli" ilə oyunda texniki səhvlər edirdik"

    Futbol
    17:55

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 34 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:41

    TKTA-nın İdarə Heyətinin sədri vətəndaşları qəbul edib

    Elm və təhsil
    17:38
    Foto

    Direktor müavini: Azərbaycan filmlərinin MDB məkanında nümayiş etdirilməsi, yaxud əksi əlverişli ola bilər

    Mədəniyyət siyasəti
    17:37

    Ən azı ötən 22 ildə Ramiz Mehdiyev və AXCP vahid tandem kimi çalışıb - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti