    İlham Əliyev futbol təhsil Türkiyə

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    • 29 avqust, 2025
    • 09:56
    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Dövlət İmtahan Mərkəzi (DİM)  ümumi (9 illik) orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerləri üzrə avqustun 29-dan sentyabrın 3-dək ixtisas seçimi elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə DİM məlumat yayıb. 

    Belə ki, orta ixtisas təhsili müəssisələrinin boş qalan yerlərinə tələbə qəbulu müsabiqəsində iştirak etmək üçün ixtisas seçiminə qəbul imtahanında topladıqları ümumi balı 50-dən, Azərbaycan dili və ya rus dili fənni üzrə balı 20-dən və riyaziyyat fənni üzrə balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılırlar.

    Xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasların müsabiqəsinə ümumi balı 50-dən az olmayan (fənlər üzrə bal məhdudiyyəti qoyulmur) və müvafiq komissiya tərəfindən keçirilən qabiliyyət imtahanlarından "məqbul" alan abituriyentlər buraxılırlar. "Xoreoqrafiya sənəti (sahələr üzrə)" və "Rəqs müəllimliyi"  ixtisaslarının müsabiqəsində isə ümumi balı 30-dan (fənlər üzrə bal məhdudiyyəti tətbiq edilmir) az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər.

    İxtisas seçmək hü­ququ olan abi­tu­ri­yent orta ixtisas təhsili müəssisələ­rinin dövlət hesa­bı­na və ödənişli əsaslarla olan 12-yə qədər ixtisas kodu­nu seçib https://eservices.dim.gov.az/erizetex/ixtisas2/ internet ünvanında yerləşən "Abituri­yentin elektron ixtisas seçimi ərizəsi"ni doldurmalı və təsdiqləməlidirlər.

    #Dövlət İmtahan Mərkəzi   #kollec   #ixtisas   #təhsil   #İmtahan  

    Son xəbərlər

    10:09

    III MDB Oyunlarına hazırlıqla əlaqədar yanğın təhlükəsizliyi müzakirə olunub

    Hadisə
    10:04

    "Milan" "Roma"nın hücumçusunun transferi ilə bağlı danışıqlara başlayıb

    Futbol
    09:58

    "Karvan-Yevlax"ın futbolçusu milliyə dəvət alıb

    Futbol
    09:56

    Kolleclərin boş qalan plan yerləri üzrə ixtisas seçimi başlayıb

    Elm və təhsil
    09:56
    Foto

    Bakının Məmməd Rahim küçəsində təmir işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    09:52
    Foto

    FHN Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsində təlim keçirib

    Hadisə
    09:48

    Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

    Energetika
    09:46

    İctimai Televiziya 20 yaşını qeyd edir

    Media
    09:44
    Foto

    Azərbaycan Uqanda ilə aqrar sahədə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti