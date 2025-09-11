İğdır Universitetində Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi açıla bilər
- 11 sentyabr, 2025
- 15:35
Türkiyənin İğdır Universitetində AMEA-nın dəstəyi ilə Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi açıla, Azərbaycanı əks etdirən kitabxana qurula bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli İğdır Universitetinin rektoru professor Ekrem Gürellə görüşdə çıxış edib.
AMEA-nın uzun illərdir qardaş ölkənin akademik elmi qurumları və ali təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini deyən akademik İsa Həbibbəyli İğdır Universiteti ilə birgə əməkdaşlıq üçün bütün imkanlarla dəstək verməyə hazır olduğunu vurğulayıb.
O həmçinin İğdır Universitetində Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzinin açılmasının və Azərbaycanı əks etdirən kitabxananın qurulmasının, eləcə də Akademiya əməkdaşlarının universitetin tələbələri üçün onlayn dərs keçmələrinin mümkünlüyünü və əhəmiyyətini də diqqətə çatdırıb.
E.Gürel Azərbaycan alimləri ilə birgə aparılacaq tədqiqatların yüksək nəticə verə biləcəyini vurğulayıb və İ.Həbibbəylinin fikrini dəstəkləyib.
Daha sonra bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, birgə əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub.