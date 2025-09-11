İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    İğdır Universitetində Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi açıla bilər

    Elm və təhsil
    • 11 sentyabr, 2025
    • 15:35
    İğdır Universitetində Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi açıla bilər

    Türkiyənin İğdır Universitetində AMEA-nın dəstəyi ilə Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzi açıla, Azərbaycanı əks etdirən kitabxana qurula bilər. 

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə AMEA-nın prezidenti akademik İsa Həbibbəyli İğdır Universitetinin rektoru professor Ekrem Gürellə görüşdə çıxış edib.

    AMEA-nın uzun illərdir qardaş ölkənin akademik elmi qurumları və ali təhsil müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini deyən akademik İsa Həbibbəyli İğdır Universiteti ilə birgə əməkdaşlıq üçün bütün imkanlarla dəstək verməyə hazır olduğunu vurğulayıb.

    O həmçinin İğdır Universitetində Dədə Qorqud Azərbaycanşünaslıq Mərkəzinin açılmasının və Azərbaycanı əks etdirən kitabxananın qurulmasının, eləcə də Akademiya əməkdaşlarının universitetin tələbələri üçün onlayn dərs keçmələrinin mümkünlüyünü və əhəmiyyətini də diqqətə çatdırıb.

    E.Gürel Azərbaycan alimləri ilə birgə aparılacaq tədqiqatların yüksək nəticə verə biləcəyini vurğulayıb və İ.Həbibbəylinin fikrini dəstəkləyib.

    Daha sonra bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, birgə əməkdaşlıq barədə razılıq əldə olunub.

    AMEA İğdır Universiteti İsa Həbibbəyli

    Son xəbərlər

    16:42

    İsrail şirkəti: Abşeronun su probleminin həlli üçün ən yaxşı texnologiyalar seçilir

    İnfrastruktur
    16:39

    "ASTA Mingəçevir" klubu yeni transferlər həyata keçirib

    Futbol
    16:36

    "Mançester Siti"nin futbolçusu sabiq klubuna qayıda bilər

    Futbol
    16:32

    Stubb: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyü Kiyev üçün ən güclü təhlükəsizlik zəmanətidir

    Digər ölkələr
    16:32
    Foto

    ETX: Onlayn bilet satışı adı altında kiberdələduzluq halları artır

    İKT
    16:25

    IFC-nin eksperti: "Suyun idarə olunmasında qiymət siyasəti vacibdir"

    İnfrastruktur
    16:24

    Rusiya səfiri Niderland XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    16:22

    Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edib

    Hərbi
    16:19

    İngiltərə Futbol Assosiasiyası "Qarabağ"ın rəqibinə qarşı 74 ittiham irəli sürüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti