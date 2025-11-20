İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Emin Əmrullayev: Mərhələli şəkildə 20 min tamştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    • 20 noyabr, 2025
    • 22:39
    Emin Əmrullayev: Mərhələli şəkildə 20 min tamştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq

    Yeni mexanizmin məqsədi müəllimin saat 6-ya qədər məktəbdə qalması demək deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev "İTV"də yayımlanan "Diqqət Mərkəzi" proqramında deyib.

    O bildirib ki, məqsəd həm də müəllimin daha geniş fəaliyyət imkanlarının olmasıdır:

    "Hazırda "tam ştat müəllim" anlayışı yalnız 30–36 saatlıq həftəlik iş yükü kimi tənzimlənir, amma konkret mexanizm yoxdur. Biz isə bu işi real 30–36 saatlıq iş modeli kimi görürük. Bu model müəllimə hansı imkanları yaradır? Müəllim yalnız 18–24 saat dərs deməklə kifayətlənməməlidir. Bu dərs yükündən savayı, o, şagirdlər, məktəb və təhsilin keyfiyyəti üçün əlavə fəaliyyət göstərə bilər. Başqa bir müəllimin dərsinə daxil olub müşahidə apara bilər, həmkarına metodik tövsiyələr verə bilər, çox yaxşı müəllimdirsə, gənc müəllimlərə mentorluq edə bilər, şagirdlərin əlavə fəaliyyətləri ilə bağlı metodik təkliflər verə bilər, sinifdənkənar işlər təşkil edə bilər, müxtəlif müsabiqələr, olimpiadalar hazırlaya bilər, idman müəllimidirsə, məktəb turnirləri təşkil edə bilər. Bu fəaliyyətlər hazırda faktiki olaraq edilir, amma ödənişsiz edilir. Məsələn, idman müəllimi məktəbdə turnir keçirir, amma biz bu işə maaş vermirik. Niyə? Çünki onun iş saatı yalnız dərs yükünə hesablanır. Yeni modeldə isə bu fəaliyyətlərə görə ödəniş ediləcək".

    Nazir hesab edir ki, müəllimin məktəbdə daha çox vaxt keçirməsi və gördüyü əlavə işlərin ödənməsi Azərbaycanın təhsilinə yalnız müsbət təsir göstərəcək:

    "Məsələn, idman müəllimi istedadlı uşaqlarla daha çox işləyə biləcək, əlavə məşğələ və sınaqlar təşkil edəcək, onların inkişafına real töhfə verəcək".

    Nazirin sözlərinə görə, mərhələli şəkildə 20 min tamştat müəllim vəzifəsi yaradılacaq:

    "Müəllimimizin oturmağa yeri belə yoxdur. Ən yaxşı halda öz sinfi olan müəllimlərimiz var, onların da dərs saatı çoxdur. 12-13 saat dərsi olan müəllimin öz iş otağı yoxdur. Buna görə də müəllimin rifahını yüksəldək deyəndə, ilk növbədə, maaşını yüksəldək, daha sonra işə aidliyini, motivasiyasını yüksəldək və iş şəraitini yaxşılaşdıraq deyirik".

    E.Əmrullayev bildirib ki, tam ştata keçən müəllimin aylıq əməkhaqqısı orta əməkhaqqıdan iki dəfə çox olarsa və 20 min müəllim bu əməkhaqqını alarsa, təhsildə köklü islahatların başlanğıcı qoyulacaq:

    "Tam ştatlı müəllim həftəlik 30-36 saat işləyəcək, onun 18-24 saatı tədrislə məşğul olacaq. Təbii ki, bu bütün müəllimlərin bir hissəsidir, qalan müəllimlər yenə də saathesabı dərs deməyə davam edəcəklər. Çünki biz kiçik məktəbləri bu sistemə keçirə bilməyəcəyik, söhbət böyük məktəblərdən gedir".

    Elm və təshil Emin Əmrullayev müəllim
    Эмин Амруллаев: В Азербайджане поэтапно будут созданы 20 тыс. штатных мест для учителей

    Son xəbərlər

    23:29

    ABŞ-dəki Azərbaycan icmasının lideri Cənubi Türk Amerika Ticarət Palatasının vitse-prezidenti seçilib

    Digər
    23:24

    COP30 keçirilən ərazidə yanğın baş verəndən sonra Belemdə bütün konfrans məkanları bağlanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:06

    Sumqayıtda avtomobilin vurduğu piyada ölüb

    Hadisə
    23:03
    Foto

    Azərbaycanda meyvə bağları üzrə böyük məbləğdə aqrar sığorta ödənişi edilib

    ASK
    23:01

    Zelenski: Ukrayna ABŞ ilə müharibənin başa çatdırılması planı üzərində işləyəcək – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:56

    Donor qrupunun iclasında Fələstinə dəstək üzrə sazişlər imzalanıb

    Digər ölkələr
    22:52

    Nazir: Müəllim məktəbə "müştəri yeri" kimi baxırsa, o mənim üçün müəllim deyil

    Elm və təhsil
    22:50

    Məcnun Məmmədov: "Azərbaycan sənaye sahəsi güclənən ölkəyə çevrilir"

    ASK
    22:41

    Azərbaycanın qızıl medal qazanan sablyaçısı: "Finalda uduzmaq istəmirdik"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti