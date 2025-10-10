DİM: Əlavə müsabiqənin nəticələrinə görə 584 bakalavr ödənişsiz təhsil alacaq
- 10 oktyabr, 2025
- 12:46
Əlavə müsabiqənin nəticələrinə əsasən bakalavriat səviyyəsi üzrə 584 tələbə ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib.
Bu barədə "Report"a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.
Qeyd olunub ki, 2025/2026-cı tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinə keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən, müəyyən sayda dövlət sifarişli yerlər istifadə edilməmiş qalıb.
Müvafiq ixtisaslara ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş tələbələr arasında onların topladıqları ballara əsasən boş qalan dövlət sifarişli yerlərə əlavə müsabiqə keçirilib.
