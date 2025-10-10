Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Наука и образование
    • 10 октября, 2025
    • 12:58
    ГЭЦ: По результатам дополнительного конкурса 584 бакалавра будут обучаться бесплатно

    На основании результатов дополнительного конкурса 584 студента бакалавриата получили право на бесплатное обучение.

    Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

    Отмечено, что по результатам конкурса в высшие учебные заведения на уровень бакалавриата на 2025/2026 учебный год определенное количество государственных заказных мест осталось неиспользованным.

    Среди студентов, принятых на соответствующие специальности на платной основе, был проведен дополнительный конкурс на свободные государственные заказные места на основании набранных ими баллов.

    По результатам дополнительного конкурса 584 студента бакалавриата получили право на бесплатное обучение. Список этих студентов направлен в высшие учебные заведения для принятия соответствующих мер.

