İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Cəlilabadda daha 5 məktəbdə 3-4 yaşlı uşaqlar üçün icma qrupları fəaliyyətə başlayıb

    Elm və təhsil
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:35
    Cəlilabadda daha 5 məktəbdə 3-4 yaşlı uşaqlar üçün icma qrupları fəaliyyətə başlayıb

    Cəlilabad rayonunun daha 5 məktəbində 3-4 yaşlı uşaqların təhsilə cəlb edilməsi üçün icma qrupları fəaliyyətə başlayıb.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, bu qruplar rayonun Sərhədabad kənd, Elçin İsmayılov adına Təklə kənd, Məmmədrzalı kənd tam orta, Cəfərxanlı kənd və Pərdi kənd ümumi orta ümumtəhsil məktəblərində təşkil olunub.

    Ümumilikdə rayonda fəaliyyət göstərən 25 məktəbdə 33 qrupda 569 nəfər 3-4 yaşlı uşaqlar icma qruplarında təhsilə cəlb edilib.

    Qeyd edək ki, bu yaşdan olan uşaqların icma qruplarında təhsilə cəlb edilməsi onların erkən yaşdan sosiallaşmasına, ünsiyyət və əməkdaşlıq bacarıqlarının formalaşmasına mühüm töhfə verir. Bu proses uşaqlarda özünəinamı artırır, yaradıcı düşünməni və müstəqil fəaliyyət qabiliyyətini inkişaf etdirir. İcma qruplarının fəaliyyəti erkən təhsilin keyfiyyətini yüksəldərək məktəbə hazırlıq səviyyəsinin güclənməsinə şərait yaradır.

    Cəlilabad icma qrupları

    Son xəbərlər

    19:29

    Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    19:24

    İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"

    Fərdi
    19:16

    Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər

    Digər ölkələr
    19:09

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VII turun mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:04
    Foto

    Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:04

    Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcək

    İnfrastruktur
    19:03
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha bir güləşçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:01

    Azərbaycan paragüllə atıcısı Xorvatiyada Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    18:57

    SMIIC: Ümumi halal standartları sayəsində bir ölkədə sertifikatlaşdırılmış məhsul digərində də etibarlı olacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti