    Araşdırma: İnsanlar birlikdə işləyərkən beyin fəaliyyətini "sinxronlaşdıra" bilirlər

    Elm və təhsil
    • 08 dekabr, 2025
    • 00:08
    Araşdırma: İnsanlar birlikdə işləyərkən beyin fəaliyyətini sinxronlaşdıra bilirlər

    Qərbi Sidney Universitetinin alimləri kəşf ediblər ki, insanlar birlikdə işləyərkən beyin fəaliyyətini "sinxronlaşdıra" bilirlər. Ancaq bu effekti əldə etmək üçün cəmi bir neçə yüz millisaniyə lazımdır.

    "Report" xəbər verir ki, tədqiqatın nəticələri PLOS Biology jurnalında dərc olunub.

    Komanda işi vahid qaydalar və ortaq düşüncə tərzi tələb edir və yeni araşdırma göstərir ki, bu, saniyənin kiçik bir hissəsi ərzində beyin fəaliyyətində əks olunur.

    Tədqiqatçılar 24 cüt iştirakçı seçiblər və onlardan müxtəlif vizual xüsusiyyətlərə görə formaların çeşidlənməsi qaydalarını birgə işləyib hazırlamağı xahiş ediblər. Qaydaları razılaşdırdıqdan sonra iştirakçılar növbə ilə eyni tapşırıq üzərində işləyiblər. Onların beyin fəaliyyəti EEG (elektroensefaloqrafiya) vasitəsilə izlənilib.

    Fiqur göründükdən sonra ilk 45-180 millisaniyədə bütün iştirakçılar oxşar aktivlik nümayiş etdiriblər. Bununla belə, cəmi 200 (0,2 saniyə) millisaniyədən sonra əsas fərq ortaya çıxıb: Beyin fəaliyyəti real cütlər daxilində sinxronlaşmağa başlayıb. Tapşırıq irəlilədikcə bu ardıcıllıq artıb, ümumi qaydaların konsolidasiyası və komanda işinin yüksəlməsi əks olunub.

    Müəlliflərin fikrincə, bu o deməkdir ki, sosial qarşılıqlı əlaqə özü neyron təsvirləri formalaşdırıb və fizioloji səviyyədə iki nəfərin işinin "aidiyyətini" artırıb. Tədqiqatçıların fikrincə, bu yanaşma bizə qrup işi, birgə qərarların qəbulu və ünsiyyət mexanizmlərini daha yaxşı anlamağa kömək edə bilər.

