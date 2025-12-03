Yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-dək davam edəcək
Ekologiya
- 03 dekabr, 2025
- 15:53
Azərbaycanın bəzi rayonlarında fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-i səhərədək davam edəcək.
Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların qısamüddətə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.
