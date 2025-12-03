İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-dək davam edəcək

    Ekologiya
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:53
    Yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-dək davam edəcək

    Azərbaycanın bəzi rayonlarında fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti dekabrın 5-i səhərədək davam edəcək.

    Bu barədə "Report"a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların qısamüddətə intensivləşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı, çaylarda sululuğun artacağı ehtimal olunur.

    Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря

