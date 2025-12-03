Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря
Экология
- 03 декабря, 2025
- 16:06
Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана сообщила, что в ряде регионов страны дождливая погода сохранится до утра 5 декабря.
Как сообщает Report, на отдельных территориях ожидается кратковременное усиление осадков.
В горных районах прогнозируется выпадение снега. Также синоптики предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках.
