Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря

Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана сообщила, что в ряде регионов страны дождливая погода сохранится до утра 5 декабря.

Как сообщает Report, на отдельных территориях ожидается кратковременное усиление осадков.

В горных районах прогнозируется выпадение снега. Также синоптики предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках.