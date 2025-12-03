Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Дождливая погода в Азербайджане сохранится до 5 декабря

    Экология
    • 03 декабря, 2025
    • 16:06
    Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана сообщила, что в ряде регионов страны дождливая погода сохранится до утра 5 декабря.

    Как сообщает Report, на отдельных территориях ожидается кратковременное усиление осадков.

    В горных районах прогнозируется выпадение снега. Также синоптики предупреждают о возможном повышении уровня воды в реках.

