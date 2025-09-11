İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Naxçıvana leysan və dolu yağır

    Ekologiya
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:06
    Naxçıvana leysan və dolu yağır

    Naxçıvan şəhərinə leysan və dolu yağır.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, günün ikinci yarısında yağışdan sonra Naxçıvan şəhərinə leysan və diametri 6 mm-ə çatan dolu yağıb.

    Hazırda leysan yağışı davam edir.

    Güclü külək şəhərdəki bir neçə ağacı da aşırıb. 

    leysan dolu Naxçıvan külək

