    Mütəxəssis: Son 35 ildə Azərbaycanda nəsli kəsilən fauna və flora növləri artıb

    Ekologiya
    • 02 sentyabr, 2025
    • 12:13
    Azərbaycanda son 35 ildə nəsli kəsilmək təhlükəsində olan fauna növləri 2,2 dəfə, flora növlərinin sayı isə 3,2 dəfə çoxalıb. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu biomüxtəliflik üzrə mütəxəssis Abdin Abbasov BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransı "LCOY  Azərbaycan 2025"in bağlanış mərasimi çərçivəsində "İqlim və dayanıqlı gələcək: gənclərin baxışı" panel müzakirəsində deyib.

    Mütəxəssis qeyd edib ki, iqlim dəyişmələrinin biomüxtəlifliyə mənfi təsirləri artmaqdadır:

    "Bu fəsadların ən üzücü nümunələrindən biri Azərbaycanda olan Ağ durnaların son 17 ildə cəmi bir fərdinin qalmasıdır. Onun da artıq bu il yox olduğu ehtimal edilir".

