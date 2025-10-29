İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qaxda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak edib

    Ekologiya
    • 29 oktyabr, 2025
    • 11:58
    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Qaxda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimində iştirak edib

    Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, IDEA İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyeva və Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyevanın iştirakı ilə Qax rayonunda Axar-Baxar Milli Parkının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, açılış mərasimi çərçivəsində ağacəkmə aksiyası təşkil olunub.

    Ərazidə iqlim və torpaq şəraitinə uyğun hesab olunan Eldar şamı, qara şam, adi şam, zeytun, daş palıdı, Arizona sərvi və piramidal sərv ağacları əkilib.

    Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva həmçinin Milli Parkın ərazisi və təbiəti ilə yaxından tanış olublar.

    Eyni zamanda ekosistemdə balansın bərpası və biomüxtəlifliyin qorunmasına dəstək məqsədilə Acınohur çölü ərazisində 10 ceyran, 2 çöl pişiyi (qamışlıq və meşə pişiyi) və 4 vəhşi quş, o cümlədən 2 bərqud, 1 bozqır qartalı və 1 ağbaş kərkəs təbii mühitə buraxılıb.

    Açılış mərasimi çərçivəsində Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva həmçinin Əyriçaya 20 min balığın buraxılmasında iştirak ediblər. Buraxılan balıqların 5 mini forel, 15 mini isə sazan növünə aiddir.

    Qeyd edək ki, Axar-Baxar Milli Parkı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2025-ci il 14 iyul tarixli müvafiq Sərəncamı ilə yaradılıb. Yeni Milli Park xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri şəbəkəsinin genişləndirilməsini, biomüxtəlifliyin qorunub saxlanılmasını, ətraf mühitin dayanıqlı idarə olunması ilə yanaşı, sosial-iqtisadi imkanların artırılmasını, yerli icmaların ekoloji təşəbbüslərə inteqrasiyasını və regionlarda ekoturizmin inkişafını təmin etmək məqsədilə yaradılıb.

    Axar-Baxar Milli Parkı Leyla Əliyeva Arzu Əliyeva
    Foto
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия Ахар-Бахарского нацпарка
    Foto
    Leyla Aliyeva and Arzu Aliyeva attend inauguration of Akhar-Bakhar National Park in Gakh district

    Son xəbərlər

    12:50

    Pakistan Azərbaycanla beynəlxalq platformalarda sıx əməkdaşlıqdan məmnundur

    Xarici siyasət
    12:47

    Şəhid bacısı: 33 ildən sonra qardaşımın nəşinin tapılması gözümüzü yoldan çəkib

    Qarabağ
    12:46

    Türkiyə şirkəti: Rəqəmsal bankçılığın inkişafı üçün sığorta infrastrukturu qurulmalıdır

    Maliyyə
    12:46

    Cavid Abdullayev: "Enerjinin qiyməti investorlar üçün cəlbedici olmalıdır"

    Energetika
    12:45

    Braziliyadakı məşhur "Marakana" stadionu satışa çıxarılır

    Futbol
    12:45

    Bu gün "Bakcell"in lotereyasında 4-cü avtomobil sahibi seçiləcək!

    İKT
    12:43

    "Masdar": Azərbaycanda günəş və külək stansiyaları üzrə şəbəkə təhlili aparılır

    Energetika
    12:42

    İnsanları xaricdə işə düzəltmək adı ilə aldadan şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    12:40

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti