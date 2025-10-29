Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия Ахар-Бахарского нацпарка

    Экология
    • 29 октября, 2025
    • 12:17
    Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в церемонии открытия Ахар-Бахарского нацпарка

    С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и руководителя Баку медиа центра Арзу Алиевой в Гахском районе состоялась церемония открытия Ахар-Бахарского национального парка.

    Как сообщает Report, в рамках мероприятия была организована акция по посадке деревьев.

    На территории были высажены саженцы Эльдарской сосны, черной сосны, обыкновенной сосны, оливкового дерева, каменного дуба, аризонского кипариса и пирамидального кипариса, считающиеся подходящими для произрастания в местном климате и почве. Лейла Алиева и Арзу Алиева также ознакомились с территорией и природой Национального парка.

    В то же время, в целях восстановления баланса в экосистеме и поддержки сохранения биоразнообразия, на территории Аджынохурской степи в естественную среду обитания были выпущены 10 джейранов, 2 степных кота (камышовый и лесной) и 4 хищные птицы, в том числе 2 беркута, 1 степной орел и 1 белоголовый сип.

    В ходе церемонии открытия Лейла Алиева и Арзу Алиева также приняли участие в выпуске 20 тысяч рыб в реку Эйричай. Из них 5 тысяч форелей, 15 тысяч сазанов.

    Ахар-Бахарский национальный парк был создан распоряжением президента Ильхама Алиева от 14 июля 2025 года. Новый Национальный парк создан в целях расширения сети особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия, устойчивого управления окружающей средой, повышения социально-экономических возможностей, интеграции местных общин в экологические инициативы и развития экотуризма в регионах.

