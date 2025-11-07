İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    "Kopernik": Cari ilin oktyabr ayı dünyada müşahidə tarixinin ən isti üçüncü ayı olub

    Ekologiya
    • 07 noyabr, 2025
    • 09:47
    Kopernik: Cari ilin oktyabr ayı dünyada müşahidə tarixinin ən isti üçüncü ayı olub

    2025-ci ilin oktyabr ayı dünyada 15,14 dərəcə orta temperaturla müşahidə tarixinin ən isti üçüncü oktyabr ayı olub.

    "Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Copernicus Climate Change Service"in (C3S) aylıq hesabatında bildirilib.

    Belə ki, oktyabrda orta temperatur 1991-2020-ci illərin orta göstəricisindən 0,7 dərəcə yüksək olub. Bu da sənaye öncəsi dövr (1850–1900) göstəricisindən 1,55 dərəcə yüksəkdir. Beləliklə, oktyabr ayında temperatur artımı 2025-ci ilin aprelindən bəri ilk dəfə sənaye öncəsi dövr ortalamasına görə 1,5 dərəcəni keçib.

    Hesabatda həmçinin bildirilib ki, 2024-cü ilin noyabrından 2025-ci ilin oktyabrınadək olan dövrdə orta temperatur 1991-2020 dövrünün ortalamasından 0,62 dərəcə, sənaye öncəsi dövrün ortalamasından isə 1,5 dərəcə yüksək olub:

    "Bu göstəricilərdən sonra 2025-ci ilin müşahidə tarixində ən isti ikinci və ya üçüncü il ola bilər. 2024-cü il isə hələ də müşahidə tarixində ən isti il olaraq qalır".

    Qeyd edək ki, C3S Avropa İttifaqının himayəsi altında Kopernik Yer Müşahidəsi Proqramı (Copernicus Earth Observation Programme) tərəfindən təqdim olunan altı tematik məlumat xidmətindən biridir. "Kopernik" Avropada və digər ölkələrdə mövcud tədqiqat infrastrukturu və məlumatları üzərində qurulmuş əməliyyat proqramıdır. C3S Ümumdünya İqlim Tədqiqatları Proqramı (WCRP) tərəfindən aparılan iqlim tədqiqatlarına əsaslanır.

    orta temperatur isti hava aylıq temperatur

    Son xəbərlər

    10:51
    Foto

    İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə gənclərinin "Zəfərin 5 ili" forumu keçirilib

    Xarici siyasət
    10:49

    Bakı metrosu: Yeni vaqonların xəttə buraxılması intervalı azaltmayacaq

    İnfrastruktur
    10:46

    Serbiya Prezidentinin gələn il Azərbaycana səfəri planlaşdırılır

    Xarici siyasət
    10:44

    Bu ilin doqquz ayında Vətən müharibəsi iştirakçılarına 206 mindən çox tibbi xidmət göstərilib

    Sağlamlıq
    10:43

    Tbilisidə azərbaycanlılara qarşı zorakılıq hadisəsi ilə bağlı daha bir nəfər həbs edilib

    Region
    10:41

    ING Azərbaycanda 2025-2026-cı illər üçün inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

    Maliyyə
    10:38
    Foto

    Kəlbəcərdə "Zəfərin izi ilə yaşıl gələcəyə" aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    10:37

    Azərbaycan derbilərində indiyədək üç futbolçu het-trik edib

    Futbol
    10:36

    "Çıraq" yatağından indiyə qədər hasil edilmiş neft və qazın həcmi açıqlanıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti