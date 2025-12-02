İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Bakıda Asiya universitetləri arasında iqlim dəyişikləri üzrə əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər

    Ekologiya
    • 02 dekabr, 2025
    • 09:59
    Bakıda Asiya universitetləri arasında iqlim dəyişikləri üzrə əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər
    Fariz İsmayılzadə

    Bakıda ADA Universitetində iki gün davam edəcək "Yaşıl enerji və dayanıqlılıqda universitetlərin rolu" adlı beynəlxalq konfrans çərçivəsində Asiya universitetləri arasında iqlim dəyişikləri üzrə əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin deputatı, ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmayılzadə jurnalistlərə açıqlamasında məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirənin (AQEM) Aparıcı Universitetlər Tərəfdaşlıq Şəbəkəsinin (AUTŞ) Koordinasiya Şurasının sədri kimi təşkil olunan tədbirdə 42 ölkədən nümayəndə iştirak edir:

    "Məqsəd Asiya universitetləri arasında iqlim dəyişikləri üzrə müəyyən əməkdaşlıq platformasının yaradılmasıdır. Yəni burada həm yaşıl energetika, həm iqlim dəyişikləri, həm enerji keçidi, yaşıl energetikaya keçid mövzuları müzakirə olunacaq, Azərbaycanın təcrübəsi bölüşüləcək, Qarabağda aparılan işlər, o cümlədən yaşıl energetika, inkişafı layihələri müzakirə olunacaq. Universitet alimləri, profesorlar arasında fikir mübadiləsi və maarifləndirici layihələr müzakirə olunacaq".

    Fariz İsmayılzadə ADA Universiteti AQEM
    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    Son xəbərlər

    10:44

    ABB "İlin əqdi" mükafatını qazandı!

    Maliyyə
    10:43

    Azərbaycanda pul bazası noyabrda 3 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    10:41

    Azərbaycan nümayəndə heyəti COP29 təcrübəsini bölüşmək üçün Türkiyəyə gedəcək

    COP29
    10:41

    "Fitch Solutions": Azərbaycan iqtisadiyyatı 2025–2027-ci illərdə orta hesabla 2,4 % artacaq

    Maliyyə
    10:41
    Foto

    Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyi dünya çempionatından öncə milli üzvləri ilə görüşüb

    Fərdi
    10:39

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları noyabrda 1 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:36
    Video

    Azərbaycan ictimai iaşə sektorunda POS-terminalla nağdsız dövriyyə üzrə vergi yükünü azaldır

    Biznes
    10:34

    Ülvi Mehdiyev: Süni intellekt bazarının dəyəri artıq 800 milyard dolları keçib

    İKT
    10:33

    Azərbaycan AQEM-in Baş Assambleyasını keçirməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti