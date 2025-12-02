В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

В рамках двухдневной международной конференции "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии", проходящей в Университете ADA в Баку, планируется создание платформы сотрудничества между азиатскими университетами по вопросам изменения климата.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

По его словам, в мероприятии, организованном под председательством Координационного совета Партнерской сети ведущих университетов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), принимают участие представители из 42 стран.

"Цель заключается в создании определенной платформы сотрудничества между азиатскими университетами по вопросам изменения климата. Здесь будут обсуждаться темы зеленой энергетики, климатических изменений, энергетического перехода и перехода к зеленой энергетике. Будет представлен опыт Азербайджана, обсуждены работы, проводимые в Карабахе, включая проекты по развитию зеленой энергетики".