Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    Экология
    • 02 декабря, 2025
    • 10:43
    В Баку создадут платформу сотрудничества азиатских вузов по борьбе с изменением климата

    В рамках двухдневной международной конференции "Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии", проходящей в Университете ADA в Баку, планируется создание платформы сотрудничества между азиатскими университетами по вопросам изменения климата.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил депутат Милли Меджлиса, проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде.

    По его словам, в мероприятии, организованном под председательством Координационного совета Партнерской сети ведущих университетов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), принимают участие представители из 42 стран.

    "Цель заключается в создании определенной платформы сотрудничества между азиатскими университетами по вопросам изменения климата. Здесь будут обсуждаться темы зеленой энергетики, климатических изменений, энергетического перехода и перехода к зеленой энергетике. Будет представлен опыт Азербайджана, обсуждены работы, проводимые в Карабахе, включая проекты по развитию зеленой энергетики".

    Университет ADA Фариз Исмаилзаде зеленая энергетика
    Bakıda Asiya universitetləri arasında iqlim dəyişikləri üzrə əməkdaşlıq platforması yaradıla bilər
    Platform for Asian universities to cooperate on climate change to be launched in Baku
    Elvis

    Последние новости

    11:27

    ЕС выделит Армении 12 млн евро на противодействие гибридным кибератакам

    В регионе
    11:21

    Жертвами циклона "Дитвах" на Шри-Ланке стали 410 человек

    Другие страны
    11:21

    Кос: ЕС и Турция обсудят процесс нормализации между Баку и Ереваном

    В регионе
    11:18

    Fitch Ratings ожидает устойчивость банков Азербайджана и региона CIS+

    Финансы
    11:16

    Кос: Ведутся переговоры с США и Азербайджаном о возможности участия ЕС в TRIPP

    В регионе
    11:16

    Ульви Мехдиев: Стоимость рынка ИИ превысила $800 млрд

    ИКТ
    11:15

    Парламент рассматривает пакет госбюджета Азербайджана на 2026 во втором чтении

    Внутренняя политика
    11:14

    Российский танкер, перевозивший масло в Грузию, атакован у берегов Турции

    В регионе
    11:06

    Азербайджан планирует провести Генассамблею СВМДА

    Внешняя политика
    Лента новостей