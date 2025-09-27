İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Anım Günü ilə bağlı meşə fondu ərazilərində ağacəkmə aksiyaları keçirilib

    Ekologiya
    • 27 sentyabr, 2025
    • 13:41
    Anım Günü ilə bağlı meşə fondu ərazilərində ağacəkmə aksiyaları keçirilib

    27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin təşkilatçılığı ilə meşə fondu torpaqlarında ağacəkmə və meşəbərpa tədbirləri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.

    Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin əməkdaşlarının və müharibə iştirakçılarının iştirakı ilə Şirvan şəhəri, Lerik, Goranboy, Tovuz, Gədəbəy, Ağcabədi, Yevlax, Şabran, Qusar, Ağsu, Şəki, Zaqatala, Qəbələ və Qubadlı rayonlarının meşə fondu torpaqlarında yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 20 mindən artıq müxtəlif cinsli ağac tingi əkilib.

    Anım günü ağacəkmə

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın U-16 millisinin futbolçusu: "Növbəti matçda ancaq qələbə qazanmağı düşünürük"

    Futbol
    15:07

    Azərbaycan dəri istehsalını 51 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    14:59

    Aqil Nəbiyev: "III MDB Oyunlarında qazandığımız qələbə önəmli idi"

    Futbol
    14:47
    Foto

    Muğan bölgəsində Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    14:39

    Neft və təbii qaz yüz illərlə vacib resurs olaraq qalacaq - RƏY

    Energetika
    14:31

    Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti Anım Günü ilə bağlı video-çarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    14:29
    Foto

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Biznes
    14:26

    Çində zəlzələ nəticəsində 9 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    14:23
    Video

    Kəlbəcərdə şəhidlərin xatirəsi yad edilib

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti