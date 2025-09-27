Anım Günü ilə bağlı meşə fondu ərazilərində ağacəkmə aksiyaları keçirilib
Ekologiya
- 27 sentyabr, 2025
- 13:41
27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətinin təşkilatçılığı ilə meşə fondu torpaqlarında ağacəkmə və meşəbərpa tədbirləri keçirilib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Regional Meşə Təsərrüfatı Mərkəzlərinin əməkdaşlarının və müharibə iştirakçılarının iştirakı ilə Şirvan şəhəri, Lerik, Goranboy, Tovuz, Gədəbəy, Ağcabədi, Yevlax, Şabran, Qusar, Ağsu, Şəki, Zaqatala, Qəbələ və Qubadlı rayonlarının meşə fondu torpaqlarında yerli torpaq-iqlim şəraitinə uyğun 20 mindən artıq müxtəlif cinsli ağac tingi əkilib.
