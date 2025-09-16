İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Bakıda regionun ən böyük kitab festivalı keçiriləcək

    Ədəbiyyat
    • 16 sentyabr, 2025
    • 15:18
    Bakıda regionun ən böyük kitab festivalı keçiriləcək

    Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə oktyabrın 1-7-də Bakı Ekspo Mərkəzində 11-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi (Baku International Book Fair 2025) keçiriləcək.

    Bu barədə "Report"a Mədəniyyət Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, "Texno-insan: dünənin əfsanəsi, bu günün hadisəsi" mövzusuna həsr olunmuş builki sərgidə hazırda iştirak üçün 18 ölkədən 41 xarici təşkilat, 100-dən artıq yerli nəşriyyat-poliqrafiya və kitab sənəti ilə əlaqəli müəssisə qeydiyyatdan keçib.

    Sərgidə Azərbaycanın Xalq yazıçıları və şairləri, tanınmış gənc yazarlar, dünyaşöhrətli xarici yazıçılar iştirak edəcəklər.

    Sərgi çərçivəsində uşaqlar və böyüklər üçün master klaslar, inklüzivlik və digər aktual mövzular üzrə kitab təqdimatları, imza günləri, konfranslar, simpoziumlar, müsabiqələr, qiraət və musiqi saatları və kitab sənayesi sektorunun subyektləri arasında əməkdaşlıq platformaları təşkil ediləcək.

    Sərgi müddətində müxtəlif formatda 250-dən çox tədbirin təşkili nəzərdə tutulur.

    Türkiyə, Argentina, İngiltərə, Litva, Qətər və digər ölkələrin görkəmli yazarları, elm adamları sərgidə təmsil olunacaq.

    Ziyarətçilərin metronun "Elmlər Akademiyası", "28 May" və "Koroğlu" stansiyalarından Bakı Ekspo Mərkəzinə xüsusi avtobuslar vasitəsilə gediş-gəlişi təmin ediləcək. Sərgi saat 10:00-dan 20:00-dək keçiriləcək.

    kitab Festival Mədəniyyət Nazirliyi

    Son xəbərlər

    16:05

    Prezidentlər İlham Əliyev və Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyan Cıdır düzündə Qarabağ atlarının şousunu izləyiblər

    Digər
    16:02

    "Qarabağ"ın rəqibinin heyətində dəyişiklik edilib

    Futbol
    15:56

    Azərbaycanda innovativ layihələr üçün ilk prototipləşdirmə laboratoriyaları yaradılacaq - EKSKLÜZİV

    İKT
    15:55

    "Qəbələ"nin futbolçusu dünya çempionatında iştirak edəcək

    Futbol
    15:53

    "Qarabağ" UEFA Gənclər Liqasında Portuqaliya klubuna böyük hesabla məğlub olub

    Futbol
    15:47

    Azərbaycan Avropa Karlar İdman Təşkilatının tədbirinə ev sahibliyi edəcək

    Fərdi
    15:41
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ prezidentləri Yeni Şuşa məscidində tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olublar

    Xarici siyasət
    15:36
    Foto

    Azərbaycanın və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidentləri Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialında olublar

    Xarici siyasət
    15:35

    II Qaregin Roma Papasını Ermənistana dəvət edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti