Göyçayda "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilib
- 27 noyabr, 2025
- 17:52
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, tabeliyində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu (MDTF) və Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun (Aİİ) birgə təşkilatçılığı ilə Göyçayda din xadimləri üçün "Peşəkar dini fəaliyyət: müasir çağırışlar kontekstində" mövzusunda seminar-treninq keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bölgənin din xadimləri və dini icma sədrlərinin iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edən MDTF-nin icraçı direktoru Vüsal Göyüşov dini fəaliyyətin peşəkar səviyyədə qurulmasının və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilməsinin həm dini icmaların, həm də ümumi mənəvi mühitin möhkəmləndirilməsi baxımından olduqca önəmli olduğunu qeyd edib.
O vurğulayıb ki, din xadimi ibadətlərin təşkili ilə yanaşı, insanların gündəlik həyatına təsir edən, onları doğru davranışa və sağlam münasibətlərə yönəldən, cəmiyyətdə mənəvi nümunə rolunu oynayan şəxsdir. Cəmiyyətdə etibar və hörmət qazanmaq üçün din xadiminin bilik baxımından yetkin, insanlarla ünsiyyətdə isə həssas və diqqətli olması vacibdir.
Aİİ-nin Dillər və ictimai fənlər kafedrasının müəllimi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elvüsal Məmmədov "İslamda məzhəb anlayışı və məzhəbçiliklə mübarizə" mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. E. Məmmədov bildirib ki, məzhəblərarası fərqliliyin ədavətə çevrilərək xalqların və dövlətlərin birlik və bütövlüyünü təhdid etdiyi dövrümüzdə respublikamızda məzhəblərarası tolerantlığın yüksək göstəricisi müşahidə olunur. Bu isə tolerantlıq ənənəsinin gücünü tarixi mirasdan alan dərin köklərə sahib olması ilə bağlıdır.
Bakı İlahiyyat Kollecinin direktor müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Əhmədzadə "Müasir gənclik və İslam: din xadimləri nə etməlidir?" mövzusuna toxunaraq qeyd edib ki, zaman, cəmiyyət, düşüncə tərzi və informasiya mühiti sürətlə dəyişdikcə gənclərin qarşısında yaranan sualların sayı da artır. O diqqətə çatdırıb ki, bu suallara doğru və sağlam cavab vermək ilk növbədə din xadimlərinin üzərinə düşür.
Aİİ-nin İslamşünaslıq kafedrasının müəllimi, "İlahiyyat" məscidinin imamı, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vüqar Səmədov "Zərərli dini cərəyanlara qarşı mübarizə üsulları" mövzusunda çıxış edərək bildirib ki, zərərli dini cərəyanlar dini mətnləri təhrif etməklə ənənəvi İslam təlimlərinə və milli-mədəni irsə qarşı çıxırlar. O qeyd edib ki, İslamın birləşdirici mahiyyətinin cəmiyyətə çatdırılması din xadimlərinin əsas vəzifələrindən biridir.
MDTF-nin icraçı direktorunun müavini Ceyhun Əliyev "Azərbaycanda dini mühit və kənar təsirlər" mövzusunda çıxış edərək vurğulayıb ki, din mövzusu təkcə mənəvi məsələdən ibarət deyil, eyni zamanda milli təhlükəsizlik aspektinə malikdir.
Azərbaycan qədim tolerantlıq ənənələrinə sahib çoxkonfessiyalı ölkə olsa da, burada formalaşan dini mühit qlobal və regional proseslərin təsirindən kənarda qalmır. Bu səbəbdən dini sferada baş verən hadisələrin düzgün qiymətləndirilməsi və sağlam mühitin qorunması xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Xarici dini mərkəzlər, radikal qruplar və missioner təşkilatların müxtəlif vasitələrlə dini mühitə nüfuz etməyə çalışdıqlarını diqqətə çatdıran C.Əliyev bildirib ki, onların məqsədi məzhəb ayrı-seçkiliyi yaratmaq, cəmiyyəti parçalamaq və milli kimliyi zəiflətməkdir. O əlavə edib ki, bu proseslərin qarşısının alınması üçün maarifləndirici fəaliyyətin gücləndirilməsi və milli-mənəvi dəyərlərin qorunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İki gün davam edən seminar-treninqin sonunda iştirakçıların sualları cavablandırılıb və din xadimlərinin cəmiyyətdəki rolu müzakirə olunub.