İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilib

    Digər
    • 02 dekabr, 2025
    • 22:50
    Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilib

    Xəzər dənizinin sahilində 320-dən çox suiti cəsədi tapılıb.

    Bu barədə "Report" "TASS"a istinadən xəbər verir.

    "Sulak çayının mənsəbindən Terek çayına qədər 322 suiti cəsədi aşkar edilib", - deyən mənbə aşkar edilən ölü heyvanların sayının arta biləcəyini qeyd edib.

    Bundan əvvəl Dağıstan Təbii Sərvətlər Nazirliyinin teleqram kanalı xəbər verib ki, nazirliyə suitilərin ölümü ilə bağlı xəbərlər daxil olmağa başlayıb. Nazirlik qeyd edib ki, mütəxəssislər sahil zolağında yerində araşdırmaya başlayıblar.

    Nazirlik əlavə edib ki, Xəzər suitilərinin tələfi hər il məməlilərin miqrasiya dövründə baş verir. Alimlər hesab edirlər ki, bu hadisənin əsas səbəbi seysmik aktivliklə bağlı olan dəniz dibindən təbii qazın ayrıldığı ərazilərdən keçərkən heyvanların boğulmasıdır.

    Xəzər suitisi və ya nerpası Xəzər dənizində yaşayan yeganə məməli heyvandır. 2008-ci ildə Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə Birliyi onu təhlükə altında olan heyvanlar siyahısına daxil edib.

    Qeyd edək ki, noyabrın əvvəlində Xəzərin Qazaxıstan sahillərində 200-ə yaxın Xəzər suitisinin cəsədi aşkar edilib.

    Xəzər suitiləri cəsəd Rusiya
    В Дагестане на берегу Каспия обнаружены 320 мертвых тюленей

    Son xəbərlər

    23:22

    ABŞ ordusu Latın Amerikasında yerüstü hədəflərə zərbələr endirməyə başlayacaq

    Digər ölkələr
    23:11
    Video

    Azərbaycan Türkiyənin ev sahibliyi etdiyi hərbi dəniz təlimində təmsil olunur

    Hərbi
    22:58
    Foto

    Azərbaycan və İran arasında ikitərəfli məsələlər müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    22:56

    Azərbaycan YUNESKO-nun Silahlı Münaqişələr zamanı Mədəni Mülkiyyətin Qorunması üzrə Komitəsinə seçilib

    Xarici siyasət
    22:50

    Xəzər sahilində yenidən ölü suitilər aşkar edilib

    Digər
    22:48
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: XX əsrdə ləğv edilən Balta dərəsi yurdu

    Daxili siyasət
    22:33

    Rəşad Sadıqov: "Çalışırdıq ki, "Neftçi" ilə oyun penaltilərə getməsin"

    Futbol
    22:31

    ABŞ Maduronun istefası ilə bağlı plan hazırlayır

    Digər ölkələr
    22:22

    Bitkoinin qiyməti 91 min dolları keçib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti